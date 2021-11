Peter Sørensen kigger på sin iPad, der står på skrivebordet foran ham. Den lille skærm er fyldt op med valgresultater, der hele tiden bliver opdateret med få minutters mellemrum.

Han sidder alene på sit borgmesterkontor.

På etagen under ham er salen ellers fyldt med partifæller, spidskandidater fra de andre partier og journalister, der er i fuld gang med at følge med i kommunalvalget tirsdag aften.

Men Peter Sørensen vil helst sidde lidt i ro og vente på at finde ud af, om han de næste fire år fortsætter en 103 år lang og uafbrudt tradition for, at der i Horsens Kommune er en socialdemokratisk borgmester.

Jeg har også en urolig følelse i hele kroppen, men jeg synes, at det er sundt at have det. Det fortæller jo også mig, at jeg har lyst til det her Peter Sørensen (S), borgmester, Horsens Kommune

Han er på genvalg som borgmester. Og »der er mange følelser på spil i aften,« siger han, da JP Horsens interviewer ham på borgmesterkontoret.

»Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er nervøs. Jeg har også en urolig følelse i hele kroppen, men jeg synes, at det er sundt at have det. Det fortæller jo også mig, at jeg har lyst til det her,« siger Peter Sørensen.

De første valgresultater er allerede kommet ind, og stemmeprocenten fra Horsens Kommune viser, at der i år er færre horsensianere, der har fundet vej til stemmeboksene sammenlignet med det seneste kommunalvalg.

I 2017 lød stemmeprocenten på 68,49 pct., men det tal er i år faldet til 63,83 pct. i kølvandet på coronasituationen.

»Jeg kunne godt tænke mig, at stemmeprocenten var højere set ud fra et demokratisk synspunkt. Men vi må se, hvordan det (resultaterne, red.) ser ud om nogle timer,« siger Peter Sørensen.

Han har ikke selv et bud på, om han bliver genvalgt til borgmesterposten.

»Hvis du spørger mig om, hvordan min fornemmelse er for valget nu, er jeg nok den helt forkerte at spørge. Jeg er ikke anderledes end i 2017 og alle mulige andre kommunalvalg, som jeg har været med til. Jeg er usikker, men det er ikke, fordi jeg ikke synes, vi har gjort det godt. Det er sådan, jeg er som menneske. Jeg vil gerne se resultaterne, og så må jeg tage stilling derfra,« siger han.

Slider at være borgmester

I det andet ringhjørne af byrådssalen har rivalen fra Venstre, spidskandidat Martin Ravn, allerede givet udtryk for, hvad han selv vurderer forud for de endelige resultater.

»Hvis vi skal være helt realistiske, fortsætter Peter Sørensen nok som borgmester. Men jeg håber, vi får syv-otte mandater, og at Socialdemokratiet mister ét eller to, så de er nødt til at kigge hen over midten,« sagde Martin Ravn tidligere på aftenen til JP Horsens.

Det har Peter Sørensen selv ikke mange kommentarer til.

»Det er jo Martin, der udtaler sig om det, og det har jeg ikke så mange kommentarer til, andet end at det nok er set i en kontekst historisk,« siger han og gentager, at tiden må vise, om Martin Ravn får ret.

Det er klart, at når man har været borgmester i en periode mere nu, kan man også godt begynde at tænke, om man kan blive ved med at holde de stemmetal. Den overvejelse er der altid Peter Sørensen (S), borgmester, Horsens Kommune

Hvornår vil du vurdere, at der er tale om henholdsvis en sejr eller en skuffelse ved det her valg?

»Det er klart, at hvis man kigger på vores seneste valg, som de sidste to gange har været helt fantastiske, så er det virkelig nogle store valg. Det er klart, at når man har været borgmester i en periode mere nu, kan man også godt begynde at tænke, om man kan blive ved med at holde de stemmetal. Den overvejelse er der altid,« siger han og fortsætter:

»Det slider også at være borgmester, og man træffer mange beslutninger, så derfor vil jeg ikke sætte succesrater op.«

Men han åbner alligevel døren lidt op for, hvad han betegner som en succes ved dette kommunalvalg.

»Succesraten er, at vi i dag, når valget er overstået, forhåbentligt kan fastholde borgmesterposten og sidde for bordenden de næste fire år - og række ud efter alle de andre partier med en stor lyst på tværs af alle partier.«

Men han understreger igen, at han ikke har et bud på, hvad resultatet bliver.

»I aften er en særlig aften for mig som borgmester, så jeg har det rigtig godt med at være i min egen lille kube om man så må sige med de overvejelser og refleksioner, jeg har,« siger han.

I stedet glæder han sig over, at han selv mener, at Socialdemokratiet har ført en god valgkamp.

»Jeg synes, det har været fantastisk. Folk har lagt rigtig meget energi i det, og jeg synes også, at vi er komet ud med vores budskaber,« siger Peter Sørensen.