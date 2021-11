Venstres borgmesterkandidat: »Hvis vi skal være helt realistiske, fortsætter Peter Sørensen nok som borgmester«

Martin Ravn (V) var kun lige ankommet til Horsens Rådhus, da han var klar til at komme med en analyse over tirsdagens kommunalvalg. Han er selv spidskandidat for Venstre, men forventer, at den nuværende borgmester bliver siddende.

»Hvis vi skal være helt realistiske, fortsætter Peter Sørensen (S., red.) nok som borgmester. Men jeg håber, vi får syv-otte mandater, og at Socialdemokratiet mister ét eller to, så de er nødt til at kigge hen over m