15/11/2021 KL. 12:01

Spejdere kan nu købe Nørrestrand-grunden til »symbolsk beløb«

Som et led i planerne om at DDS-spejderne fra Karen Jeppe Gruppe skal have en ny spejderhytte på Nørrestrand, har gruppen nu fået tilbudt at købe den meget omdiskuterede grund for at kunne realisere projektet.