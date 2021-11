16/11/2021 KL. 06:47

For abonnenter

En skipper, et par fleksjobbere og to halinspektører: Kandidatlisten er domineret af lærere og selvstændige - her er deres jobs

Kandidaterne, der stiller op til kommunalvalget, har vidt forskellige stillingsbetegnelser. Få her et overblik over, hvordan de fordeler sig i Horsens Kommune.