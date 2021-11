15/11/2021 KL. 07:00

For abonnenter

Rekordmange horsensianere har brevstemt forud for kommunalvalget

Eksperter har peget på, at det kan blive et problem, hvis flere brevstemmer i fremtiden. I år er der sket en markant stigning i antallet af brevstemmer i Horsens Kommune, som dog vurderer, at det skyldes corona.