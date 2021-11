Vil identificere gerningsmænd: AC Horsens får betydelig bøde for hændelser i pokalkamp

AC Horsens er blevet straffet med en betydelig bøde i forbindelse med pokalkampen mod Vejle Boldklub tilbage i oktober.

Efter kampen blev det indberettet, at der flere gange undervejs blev kastet øl mod Vejle Boldklub-spillere fra AC Horsens fans.

Og det har nu resulteret i en bøde på 20.000 kr. til AC Horsens.

I kendelsen, som blev afsagt onsdag, har klubben fået mulighed for at redegøre for forløbet.

AC Horsens erkender fuldt ud hæn