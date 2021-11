»En regulær bombe under velfærden«: Horsens kommer ifølge FOA til at mangle stribevis af ansatte i ældreplejen

Det kan blive »en regulær bombe under velfærden,« at der over hele landet kommer til at mangle tusindvis af SOSU-ansatte i de kommende år.

Sådan lyder advarslen fra fagforeningen FOA, der i en ny fremskrivning har opgjort den forventede efterspørgsel på SOSU-medarbejdere frem mod 2030.

Ifølge opgørelsen forventes det, at omkring 20.376 SOSU-ansatte stopper på landsplan frem mod 2030, hvor efterspørgslen samtidig forventes at kræve 21.706 flere medarbejdere.