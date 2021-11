HusCompagniet runder for første gang 4 milliarder kroner i ordrebogen: Brager frem i kvartalsregnskab

Hvis du vil vide mere om Horsens Se seneste artikler fra JP Horsens

For første gang nogen sinde i selskabets historie runder HusCompagniets ordrebog en værdi på fire mia. kr, og det er dobbelt så meget, som for et år siden.

HusCompagniet har i årets første ni måneder leveret 1.208 nye huse, hvilket er 10 pct. mere end samme periode sidste år.

Det afspejler sig også på resultatet for årets første tre kvartaler. Det samlede driftsresultat lyder på 251 millioner kroner mod 169 mio. kr. i samme periode sidste år.

Omsætningen for årets ni første måneder er 3.114 mio. kr., hvilket er en vækst på 20 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.

»Vi ser tilbage på tre kvartaler med pæn vækst i alle vores segmenter, og vi vokser på både omsætning og indtjening. Det er rigtig positivt, ikke mindst fordi vi lige nu opererer i et udfordrende marked præget af pressede forsyningskæder, stigende materialepriser og ikke mindst mangel på håndværkere. Fordi vi løbende justerer vores priser i forhold til udviklingen på markedet, lykkes vi med at drive en sund og profitabel forretning selv i svære perioder,« siger Martin Ravn-Nielsen, der er administrerende direktør i HusCompagniet, ifølge en pressemeddelelse.

Salget i tredje kvartal er stilnet en smule af, sammenlignet med den store efterspørgsel, der var i foråret. Antallet af solgte huse ligner nu niveauet fra sidste år. Lige nu er ordrebogen fuld af huse, der skal bygges, derfor ser firmaet ind i en periode med stor aktivitet, mens der samtidig er øget efterspørgsel på materialer og arbejdskraft.

»Vi har en vigtig målsætning om at levere 98 pct. af vores kunders huse til tiden. Vi mærker, ligesom resten af branchen, et øget pres på materialer og især håndværkere lige nu, men takket være en fantastisk indsats fra vores medarbejdere, håndværkere og underleverandører lever vi op til vores målsætning, selv i et marked som dette,« siger Martin Ravn-Nielsen.