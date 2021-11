Horsens har en venskabsby i et land, der bryder menneskerettighederne: »Så synes jeg da, at man som dansk kommune skal overveje, om det er nogle, man har lyst til at være venner med«

I årevis er kritikken haglet ned over Kina, der med sit kommunistiske styre i vidt omfang har brudt menneskerettighederne og har begrænset befolkningens ytringsfrihed kraftigt.

Og så har flere kinesiske byer i årevis haft danske venskabsbyer.

En af de i alt 19 danske kommuner og regioner, som har bekræftet over for Jyllands-Posten, at de har kinesiske venskabsbyer, er Horsens, som er venskabsby med Chengdu, der ligger i den vestlige del af landet.