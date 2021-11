Hvis du vil vide mere om Horsens Se seneste artikler fra JP Horsens

Smittetallet er steget til 2,3 pct. i Horsens Kommune, og det bør man tage seriøst, vurderer Eskild Petersen, der er professor emeritus på Klinisk Institut på Aarhus Universitet.

»Det er et højt tal. I januar sidste år, da vi var lukket ned, var smitteprocenten på under 1 pct. i hele landet. Det, at positivprocenten er så høj, er et tegn på, at for få bliver testet,« siger Eskild Petersen.

Samtidig er der en lavere andel af vaccinerede i Horsens Kommune end andre kommuner. Horsens placerer sig på en 83. plads i vaccinekapløbet ud af alle 98 kommuner.

Kommunen har en vaccinationsprocent på 73,4 pct.

Folk har opdaget, at man kan blive vaccineret, så hvis man ikke er blevet vaccineret på nuværende tidspunkt, så er det et fravalg Jes Svenningaard, Direktør i Sundhed og Velfærd i Horsens Kommune

Eskild Petersen opfordrer derfor borgere til at tage deres forholdsregler, holde afstand og bære mundbind i stemmeboksen, når kommunalvalget løber af stablen 16. november.

»Når der er mange mennesker tæt på hinanden, så har vira let ved at sprede sig. Så derfor er det en god idé at bære mundbind, når der skal stemmes 16. november,« siger Eskild Petersen.

Han anbefaler samtidig, at kommunen gør en ekstra indsats for at få vaccineret den sidste grupper.

»Den allerbedste måde at nedbringe smitten på er ved at have en høj vaccinationsprocent. Så kommunen burde gøre en indsats for at få vaccineret den sidste gruppe. Vi ved fra erfaring, at det ofte drejer sig om indvandrere og personer, der bor i sociale boligområder, der ikke er vaccineret. Så man burde gå ud og stemme dørklokker og tage tolke med, der kan forklare, hvorfor det er vigtigt at lade sig vaccinere,« siger Eskild Petersen.

Ikke planer om nye tiltag

Hos Horsens Kommune er man opmærksom på den stigende smitte, men man har på nuværende tidspunkt ikke tænkt sig at sætte gang i nye tiltag.

»Vi har konstateret, at smitten er stigende, og vi er også opmærksomme på, at vi ligger marginalt lavere end gennemsnittet, når det kommer til andelen af vaccinerede borgere,« siger Jes Svenningaard, som er direktør for Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune.

»Vi har ikke alle med, selvom vi har gjort en stor indsats fra kommunens side for at motivere borgerne til at blive vaccineret. Vi er eksempelvis nogle af de første til at tilbyde vaccination uden tidsbestilling, men som situationen er nu, så synes jeg ikke, at der er mere vi kan gøre,« siger han og tilføjer:

»Folk har opdaget, at man kan blive vaccineret, så hvis man ikke er blevet vaccineret på nuværende tidspunkt, så er det et fravalg,« siger Jes Svenningaard, der understreger, at hvis sundhedsmyndighederne sætter gang i nye tiltag, så vil Horsens Kommune naturligvis gå aktivt ind i disse.

Herunder kan du læse de samlede statistikker for, hvordan smittet i disse dage udvikler sig i Horsens.

