Tag din egen blyant med, eller stem på forhånd: Her er kommunens tiltag for et smittefrit valg

Når byrådet for de kommende fire år skal sammensættes ved kommunalvalget den 16. november, vil horsensianerne traditionen tro valfarte til stemmeboksene, men et stigende antal smittede med coronavirus har gjort, at Kommunernes Landsforening (KL) onsdag kom med en anbefaling om, at brevstemme, hvis man har mulighed for det.

Sådan lyder opfordringen også i Horsens Kommune

»Vi er på linje med de anbefalinger, som KL har udarbejdet i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Stemmebussen, som kørte rundt i kommunen for nogle uger siden, var også et forsøg på at få nogle flere til at brevstemme,« siger kommunaldirektør Charlotte Lyrskov til JP Horsens.

Stemmebussen besøgte 15 forskellige steder i kommunen i ugerne 40-42. 181 borgere benyttede sig af muligheden for at få sat sit kryds i bussen.

Det er muligt at brevstemme indtil fredag den 12. november kl. 16.

Her kan du brevstemme til kommunalvalget Det er muligt at brevstemme tre steder i Horsens Kommune: Borgerservice på Rådhuset:

Mandag-onsdag kl. 10-15

Torsdag kl. 10-17

Fredag-lørdag kl. 10-13 (den 12. november kl. 9-16





Horsens Bibliotek

Mandag-torsdag kl. 10-18

Fredag kl. 10-17





Brædstrup Bibliotek

Mandag, tirsdag og fredag kl. 13-17

Onsdag kl. 10-14

Torsdag kl. 13-18

Medbring dit eget skriveredskab

Møder man alligevel op på et af valgstederne den 16. november, vil man blive mødt af en gymnastiksal, et forsamlingshus eller lignende, der er blevet forberedt på mødet med de mange borgere.

»Ude på valgstederne vil der være sprit og mundbind tilgængeligt. Der vil også være afstandsmærkater og tydelig visning af, at man skal holde til højre, så køen bliver klaret med god afstand,« siger Charlotte Lyrskov.

Som noget nyt i år bliver det også muligt at bruge sit eget skriveredskab, hvis man vil. Det skal være en traditionel blyant eller kuglepen og altså ikke noget med guld og glimmer. Skriveredskaberne, der er til rådighed på valgstederne vil derudover løbende blive sprittet af.

Ved det seneste kommunalvalg i 2017 benyttede 47.808 personer sig af muligheden for at stemme. Det svarer til en stemmeprocent på 68,49.

I år er der 73.831 stemmeberettigede borgere i Horsens Kommune - ca. 4.000 flere end i 2017 - og de skal fordeles på 22 valgsteder. Se dem på kortet herunder, og se, hvor mange der stemmer samme sted som dig selv.

