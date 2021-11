Salgstal fra Bitz-lejren i langstrakt kopistrid overrasker Würtz-advokat: »Det vil undre mig, hvis det er rigtigt. Det må jeg ærligt tilstå«

Den langstrakte kopistrid mellem Horsens-keramikeren Kasper Würtz og ernæringseksperten Christian Bitz er på vej ind i en afgørende fase.

Og det er millioner af kroner, der nu er på spil for de to parter.

Kasper Würtz jagter nemlig et tocifret millionbeløb i erstatning fra Christian Bitz og firmaet F&H, der tidligere i år tabte en ankesag, da Østre Landsret afgjorde, at Bitz og F&H »bevidst har tilstræbt at efterligne Würtz’ værker.«

Striden er på vej mod Sø- og Handelsretten, der skal afgøre, om Würtz skal have en erstatning. Men også her tyder det på, at de to parter heller ikke er helt enige.

Indtil nu har det været uvist, hvor stort et beløb, som Christian Bitz og F&H igennem årene har omsat for i salget af de ulovlige kopiprodukter.

Men nu viser en opgørelse over de økonomiske nøgletal i sagen, som JP Horsens er i besiddelse af, h