AC Horsens taber 0-2: »Det er ren nedtur«

Efter blot fem minutter sendte HB Køge bolden i nettet første gang. Trods mange chancer lykkedes det aldrig for AC Horses at udligne, og efter 71 minutter stod det 0-2 til HB Køge.

Tommy Simmenæs, tidligere fanklub-formand, var egentlig fint tilfreds med AC Horsens’ indsats, men derfor er det stadig »ren nedtur«, når bolden aldrig kom i mål.

Læs Tommer Simmernæs’ vurdering af kampen her:

Hvad er din reaktion på kampen?

»Det er jo lige ved og næsten. Sjældent har jeg set et hold have så mange og så store chancer, og så alligevel gå fra banen uden at score. Det er imponerende, for de spiller sig jo til et hav af chancer. HB Køge kommer i bund og grund ikke med noget som helst. De kommer med tre chancer, de to, de scorer på, og et frispark, der tager overlæggeren.«

»Det er frustrerende, for det er jo kendetegnende for de seneste kampe, at de har haft en masse chancer, men den vil ikke rigtig ind.«

Hvad er det mest positive ved kampen?

»Det er, at de bliver ved, og at de stadig får tilspillet sig en masse chancer. De giver ikke op, så det er positivt.«

Hvem er kampens spiller?

»Jeg synes, Sigurdarson kæmper og er med i rigtig meget. Han er her, der og alle vejene.«

Hvad er opgørets bedste detalje?

»Musondas forsøg, hvor han klapper til den med venstrebenet udefra, det var et superflot skud, men igen blev det bare et billede på kampen. Den rammer begge stolper, men den går videre ud. Det er ren nedtur.«

Hvis du var træner for AC Horsens, hvad havde du så gjort anderledes i denne kamp?

»Jeg tror ikke, jeg havde gjort det helt store anderledes. De gav ikke op, og der var ingen Horsens-spillere, der faldt igennem.«

AC Horsens ligger nu på en femteplads i tabellen, og spiller næste kamp mod Fremad Amager på søndag.