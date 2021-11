Tirsdag åbner kviktest-center igen i Horsens

Fra tirsdag er det igen muligt at få foretaget en kviktest, da Falck åbner sit testcenter i Horsens.

»Vi har været forberedt på, at denne situation kunne opstå, og vi har derfor haft et beredskab klar, så vi hurtigt kunne åbne for vores testcentre igen. I denne uge åbner vi op i de større byer og i de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at der er størst efterspørgsel på tests,« siger Jørgen Mieritz, der er ambulancedirektør og ansvarlig for Falcks testindsats.

Tirsdag åbner Falck sine kviktestcentre i Aarhus, Herning, Horsens og Ringsted. Derudover forventer Falck, at der onsdag og torsdag åbner testcentre i Roskilde, Køge, Frederikshavn, Thisted, Hobro, Viborg, Randers, Holstebro og Silkeborg.

Region Midtjylland oplyser, at det senest d. 12. november er muligt at blive kviktestet i alle 19 kommuner i regionen.

Udover at det nu igen er muligt at blive kviktestet, så skruer Region Midtjylland op for kapaciteten af PCR-test fra 21.000 til 32.000 daglige test.

Du kan altid finde opdaterede adresser og åbningstider for testcentrene på Region Midtjyllands kort over testcentrene.