Hvem kan lide november? Ikke mig. I hvert fald ikke i udgangspunktet. Det er mørkt hele tiden, koldt, klamt, det regner på en mere enerverende måde og bladene drysser alt for hurtigt af træerne.

Det er dog i de senere år lykkedes mig at finde en metode til at komme igennem den mørke måned – og samtidig rent faktisk nyde (hovedparten af) de 30 novemberdage.

Det handler om at få ting til at ske. Tage ud at spise, opleve noget nyt og være sammen med mennesker,