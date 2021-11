06/11/2021 KL. 09:00

For abonnenter

Lær spidskandidaterne at kende: Matthias Ripley Eilsøe har lært, at »hvis man har en mening om noget, så skal man også gøre noget ved det«

JP Horsens bringer frem mod valget en række artikler om alle spidskandidaterne i Horsens Kommune. Spidskandidaten for Kristendemokraterne er Matthias Ripley Eilsøe, som du kan lære bedre at kende her.