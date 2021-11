02/11/2021 KL. 09:30

Lær spidskandidaterne at kende: Michael Nedersøes barndom var præget af omsorgssvigt, og det var først senere, at han lærte at elske andre

JP Horsens bringer frem mod valget en række artikler om alle spidskandidaterne i Horsens Kommune. Dansk Folkepartis spidskandidat er Michael Nedersøe, som du kan lære bedre at kende her. »Det er i det øjeblik, man får børn, der giver én følelsen af, at man vil være ordentlig over for andre mennesker,« fortæller han.