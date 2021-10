Groft bedrageri. Sådan beskriver politikommissær Jesper Christiansen fra Sydøstjyllands Politi to sager fra onsdagens døgnrapport for Horsens.

»Vi har desværre igen set to af de her grove bedragerisager, hvor ældre borgere bliver franarret deres pinkoder og får afhentet deres dankort,« siger politikommissær Jesper Christensen.

Gerningsmand på fri fod

To gange onsdag måtte politiet således rykke ud til ældre borgere, der var blevet ringet op af ukendte gerningsmænd.

Først en mand fra Mølletoften i Horsens, der omkring kl. 11.00 bliver ringet op af en mand, der udgiver sig for at være fra beboerens pengeinstitut og som siger, at han vil sende et postbud for at afhente mandens dankort.

»Gerningsmanden slipper væk med kortet og når at hæve 6000 kr., inden kortet bliver spærret,« siger Jesper Christensen.

Gerningsmanden beskrives som 20 til 25 år gammel, lys i huden med lyst hår, der var kort på siderne, mens det var længere og krøllet på toppen. Han bar en lys brun jakke og mørke bukser.

I Brædstrup blev en 87-årig kvinde ringet op af en mand, der ligeledes udgiver sig for at komme fra kvindens pengeinstitut. Han fik svindlet sig til kvindens kortoplysninger og aftalte, at han ville komme og hente hendes kort.

Manden, der franarrede den ældre kvinde oplysninger og kort, beskrives som 18 til 25 år gammel, lys i huden og med mørke bukser og mundbind.

»Han slipper væk, men kvinden kontakter noget familie og får spærret kortet, inden han når at hæve penge,« siger Jesper Christensen.

Om der er tale om den samme gerningsmand er endnu uvist.

Tal om problemet med de ældre

»Budskabet her skal være, at banker aldrig vil lave den form for aktivitet. Bliver man usikker, er det en god idé at kontakte sin familie og aldrig udlevere sit kreditkort,« siger Jesper Christiansen.

Omvendt kan det også være en idé for yngre borgere at tale med deres ældre familiemedlemmer om denne form for bedrageri.

»Det her er noget, vi tager meget alvorligt og skal have bragt til standsning,« siger Jesper Christensen.

Sydøstjyllands Politi modtager gerne henvendelser i sagen.