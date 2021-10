HH Elite taber tæt opgør mod direkte ligakonkurrent

Det var rigtig længe rigtig tæt i onsdag aftens opgør i Forum Horsens mellem HH Elite og Silkeborg/Voel. Til sidst var det dog gæsterne, der kunne løfte armene i triumf.

I første halvleg var gæsterne ellers allerede ved at trække afgørende fra hjemmeholdet. Ad flere omgange var Silkeborg/Voel således foran med fem mål, men HH Elite fik kæmpet sig tilbage i kampen og nåede også at komme 17-16, inden gæsterne udlignede til pausestillingen 17-17.

Anden halvleg blev mere tæt, og især i første halvdel af halvlegen var det helt umuligt at kalde en vinder. Mod slutningen trak Silkeborg/Voel dog fra. Med scoringen til 27-25 kom de for første gang i halvlegen foran med mere en et mål, og tættere på kom HH Elite aldrig.

Opgøret endte 28-31, og Silkeborg/Voel formåede dermed at slå et hul på fire point ned til HH Elite, der øjeblikkeligt ligger nummer 10 med seks point.

Næste mulighed for at skrabe point sammen for Horsens er på onsdag den 3. november, hvor holdet skal til Esbjerg, som i øjeblikket ligger nummer tre med 14 point.