Leder fortsat efter fejlen: Thorsgårdsvej åben for trafik igen efter flere dages oversvømmelse

Efter flere dages afspærring og pumpearbejde har Horsens Kommune nu åbnet Thorsgårdsvej igen.

De kraftige regnskyl i sidste uge skabte en større sø på vejen, som kommunen afspærrede derfor fredag vejen af mellem Østerhåbsalle og Præstemarksvej.

»Vi har nu fået pumpet så meget vand væk fra vejen, at det er muligt at åbne igen,« lyder det i et kommunalt opslag på Facebook.

»Vi er i fuld gang med at at finde fejlen, men det skyldes sandsynligvis, at en regnvandsledning er gået i stykker, og vi arbejder selvfølgelig på højtryk for at finde en løsning,« kan man ligeledes læse.

Cykelstien er fortsat ikke farbar, men der arbejdes på, at også cykelstien kan åbne igen inden for de næste par dage.