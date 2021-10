Hvis du vil vide mere om Horsens Se seneste artikler fra JP Horsens

Når borgmester Peter Sørensen (S) onsdag tager første spadestik til en ny cykelsti mellem Horsens og Egebjerg, er det samtidig startskuddet til en række cykelstiprojekter, der i sidste ende skal gøre det mere sikkert at være cyklist i Horsens Kommune.

Den nye cykelsti forventes at være færdig efter sommerferien 2022 og vil give cyklister langt bedre forhold end i dag. Cykelstien kommer til at gå fra nord for krydset ved Silkeborgvej og ud til rundkørslen ved Danish Crown.

»På denne strækning er der i dag kun en kantbane til cyklisterne langs Skanderborgvej. Den nye cykelsti bliver trukket væk fra vejen og bliver lavet på den anden side af grøften på den vestlige side af Skanderborgvej. På den måde får vi cyklisterne adskilt fra trafikken, hvilket er en meget mere sikker løsning, forklarer Allan Lyng Hansen, afdelingschef i Affald, Trafik og Ejendomme i Horsens Kommune, i en pressemeddelelse.

Den nye cykelsti bliver tre meter bred, så der er plads til cyklister i begge retninger, og der kommer lys på hele strækningen, så man som cyklist også kan bruge den efter mørkets frembrud. De steder, hvor cykelstien krydser Store Hansted Å og Lille Hansted Å, bliver der lavet broer med skridsikre planker.

Flere projekter

Den samlede længde på stien er fire kilometer, og det er første etape af den sti, der skal forbinde Horsens og Østbirk. Samtidig bliver der i kommunens trafikafdeling tegnet på en lang række andre nye cykelstier. Bl.a. skal der lukkes huller i det nuværende cykelstinet, så flere cykelstier bliver forbundet. Det gælder bl.a. mellem Brædstrup og Horsens samt Søvind og Horsens. Sidstnævnte skal også sikre en forbindelse mellem Serridslev og Stensballe.

»Min forventning er, at vi som det næste projekt går i gang med at lukke huller i cykelstinettet mellem Horsens og Søvind. Herefter vil vi til foråret kigge på cykelstien mellem Horsens og Hovedgård,« siger Allan Lyng Hansen i pressemeddelelsen.

I det nye budget er det også besluttet, at den nye cykelsti fra Horsens til Sejet skal forlænges, så den kommer til at fortsætte til Glud.

»I Horsens Kommune har vi en en målsætning om, at vi skal have flere til at vælge cyklen fremfor bilen særligt på de kortere ture. Det har nemlig en god effekt på rigtig mange parametre. Det er godt for borgernes sundhed, vi får fjernet noget af trængslen på vores veje, og vi reducerer CO2-udledningen,« lyder det fra Allan Lyng Hansen.