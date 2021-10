I den forgangne sæson fik fans af AC Horsens og Vejle Boldklub lov til at opleve hele tre af de lokalopgør, som mange kigger efter i kampkalenderen.

Før den sæson havde Vejle brugt så lang tid i 1. division, at der var blevet meget langt mellem de indbyrdes kampe, og nedrykningen i sommer for »Den Gule Fare« betyder, at der i 2021/2022-sæsonen ikke var udsigt til et nyt slag.

Sådan skulle det dog ikke gå.

Tirsdag den 26. oktober kl. 18 tørner de