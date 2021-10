45-årig opdagede spritbilist - fulgte efter og ringede til politiet

Det var en 45-årig mands snarrådighed, der førte til, at en 68-årig mandlig formodet spritbilist blev bragt til standsning søndag eftermiddag.

Den 45-årige bemærkede, at en bilist kørte usikkert, og da bilen kort efter holdt ind til siden på Niels Juels Gade, kørte den 45-årige op på siden af den slingrende bilist og rullede vinduet ned for at høre, hvad der lå bag den usikre kørsel.

Den anden bilist var dog alt andet end interesseret i at snakke, så han kørte fra stedet med det samme, og på vej væk fra kantstenen snittede han endda den 45-åriges bil. Den 45-årige fortsatte derefter med at køre efter, og samtidig kontaktede han politiet, som kort efter kunne standse den formodede spritbilist, der altså viste sig at være en 68-årig mand.

Han er blevet sigtet for spirituskørsel, efter en alkometertest viste, at han havde en for høj promille.

Begge mænd er fra Horsens.