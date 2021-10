I år mangler der valgplakater fra flere kandidater: »Hele byen bliver jo spoleret den næste måned«

Hvis du vil vide mere om Horsens Se seneste artikler fra JP Horsens

Valgplakater ser forfærdelige ud og ødelægger udsigten i hele byen.

Sådan lyder det fra Kim Bach Hansen fra Brædstrup, der stiller op for Dansk Folkeparti ved dette års kommunalvalg.

Han har fravalgt at hænge billeder af sit ansigt rundt omkring i kommunens lygtepæle, fordi han mener, at han af hensyn til klima og miljø bedst kan føre valgkampe på sociale medier.

»Nu har jeg selv skiftet til en el-bil, jeg har lavet et bjælkehus og gør en masse for biodiversitet, og så skal jeg sgu da ikke rende ud og købe valgplakater. I 2021 bør der være bedre muligheder,« siger han.

Et ansigt på en plakat ændrer ikke noget

Derfor bruger Kim Bach Hansen i stedet Facebook og Instagram til at sprede sit budskab, og så har han købt to forsideannoncer i Brædstrup Avis og fået trykt flyers på genbrugspapir.

Han vil vælges ind af »de rigtige grunde«, altså på baggrund af sine politiske budskaber, ikke fordi nogen har set ham på en plakat, lyder det.

»Jeg tror ikke, valgplakater er den rigtige måde at få sit budskab ud på. For et ansigt på en plakat kan ikke ændre noget som helst,« siger han og tilføjer:

»Det var jo helt forfærdeligt, da jeg kom hjem fra arbejde i går. Der hang tre-fire valgplakater gennem hele Brædstrup. Vi har gjort byen så fin, men hele byen bliver jo spoleret den næste måned.«

Ingen garanti

Birgit Skovgaard, der stiller op for Maren Spliid Gruppen, er også en af de kandidater, der har valgt ikke at hænge plakater op.

Hun har ellers nogle gamle liggende fra valget tilbage i 2009, som hun plejer at genbruge. Men i år kommer de ikke op.

»I år har jeg valgt, at vi ikke skal bruge energi på det. Vi er ret få, så det er bedre, at vi bruger energi på at tale med borgerne, for det er dem, det handler om. Der er ikke så meget oplysning i plakaterne,« siger hun.

Også hun har fået tryk foldere og forsøger sig med kampagne på Facebook.

»Vi gør, hvad vi kan, og så skal vi til de vælgermøder, vi bliver inviteret til. Hvis vælgerne vil vores budskab, tænker jeg, at de fanger det alligevel,« siger hun og uddyber:

»Med valgplakater er der ingen garanti for at ramme de vælgere, der potentielt ville stemme på os, så hvis vi går glip af stemmer ved ikke at have nogen, er det jo bare ærgerligt,« siger hun.