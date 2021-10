Opdateret kl. 18.49

De seneste tre måneder har Horsens Kommune haft en midlertidig afløser på posten som kommunaldirektør, efter at Peter Sinding Poulsen stoppede i slutningen af juli.

Det er direktøren for Teknik og Miljø, Charlotte Lyrskov, som har været konstitueret kommunaldirektør, men den rolle får hun nu permanent.

Det oplyser Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

Det er et stort flertal af partierne i Horsens Byråd, som mandag aften har besluttet at gøre Charlotte Lyrskov til kommunaldirektør efter en indstilling fra et ansættelsesudvalg, der bestod af syv byrådspolitikere og fire repræsentanter for de ca. 7.000 medarbejdere i kommunen.

»Vi får en utrolig kompetent og professionel direktør, som kan sikre, at de mange beslutninger, der træffes i Horsens Byråd, bliver realiseret,« siger borgmester Peter Sørensen (S) i meddelelsen.

48-årige Charlotte Lyrskov har været ansat i Horsens Kommune i over 14 år, og hun har ifølge sin Linkedin-profil tidligere arbejdet som advokat.

Det er heller ikke første gang, at hun overtager en stilling permanent efter en periode som konstitueret på posten.

Hun blev således i januar 2019 konstitueret som direktør for teknik- og miljøområdet, men den stilling overtog hun i november samme år.

»Jeg ser frem til at stå i spidsen for en stor, engageret og motiveret medarbejderskare, som leverer kerneydelser til tusindvis af borgere hver eneste dag. De store velfærdsområder vil i høj grad blive mine fokusområder de kommende år, men også den grønne omstilling, de mange udviklingsprojekter og Horsens som kultur- og oplevelseskommune står højt på dagsordenen,« udtaler hun selv i meddelelsen.

Horsens-borgmester Peter Sørensen udtaler samtidig, at Charlotte Lyrskov »kan sætte en samlende retning for hele organisationen.«

Hun tiltræder jobbet øjeblikkeligt, og derfor går kommunen nu på jagt efter en ny direktør for Teknik og Miljø.

Turbulent periode for forgængeren

Hendes forgænger, Peter Sinding Poulsen, stoppede som kommunaldirektør den 31. juli, da han skiftede til et job som koncerndirektør i Silkeborg.

Det skete efter en turbulent periode, hvor Peter Sinding Poulsen blev undersøgt for mulig inhabilitet i en sag, der førte til en advokatundersøgelse, da en borger havde klaget over, at den nu tidligere kommunaldirektør har en privat relation til stifteren af Horsens-entreprenørfirmaet Casa, Michael Mortensen.

Casa har stået i spidsen for flere store projekter i Horsens, og derfor opstod der tvivl om, hvorvidt kommunaldirektørens private relation til Casa-stifteren gjorde ham inhabil.

Advokatundersøgelsen konkluderede, at »der ikke er sikre holdepunkter for at statuere, at der på nuværende tidspunkt foreligger personlig speciel inhabilitet alene som følge af relationen mellem Peter Sinding Poulsen,« stod der i afgørelsen.

Det er uvist, hvad advokaterne herefter skrev, da en del af undersøgelsen blev mørklagt af kommunen.

I slutningen af november sidste år besluttede kommunen »for at undgå enhver tvivl,« at Charlotte Lyrskov skulle varetage de sager og forhandlinger, der handler om Michael Mortensen og selskaber, som han har en økonomisk interesse i.