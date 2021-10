Flere personer anholdt – mistænkes for at være involveret i flere voldsepisoder

Efter en voldelig episode, hvor flere mænd truede hinanden med kniv, er tre mænd nu blevet anholdt og skal fremstilles i grundlovsforhør.

Episoden fandt sted d. 3. oktober omkring kl. 15 ved Axelborg i Horsens, det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Ingen kom til skade ved episoden.

I alt fem mænd blev anholdt i en koordineret politiaktion torsdag eftermiddag, de er i alderen 16-35 år. Tre af de anholdte bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens kl. 8.30. De anholdte er sigtet for trusler på livet og overtrædelse af knivloven.

Politiet skriver, at de anholdte mistænkes for at tilhøre forskellige grupper i Horsens.

Kan stå bag andre uroligheder

Politiet har efterforsket flere andre voldsepisoder i Horsens, som man mistænker de anholdte for at være involverede i.

»Nogle af personerne mistænkes også på baggrund af efterforskningen for at være en del af de øvrige voldelige uoverensstemmelser, der i den seneste tid har været i Horsens,« skriver politiet i pressemeddelelsen.

Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre ved grundlovsforhøret.

