De seneste måneder har der været flere store strømnedbrud i Horsens, og hver gang risikerer afbrydelserne at koste store beløb for flere af de største virksomheder i kommunen, som er afhængige af elektriciteten.

Det får nu Per Svendsen, der er repræsentantskabsmedlem hos energikæmpen NRGI, til at kræve en redegørelse fra selskabets ledelse om, hvordan NRGI vil sørge for, at der fremover sker færre store strømafbrydelser i byen.

Det sker, efter at der senest o