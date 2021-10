Mig & Horsens: Mona Juuls største minde var, da Madonna kom til byen: »Jeg er en rigtig 80’er-pige«

Mona Juul bruger som folketingspolitiker en stor del af sin tid i København, men hendes hjem i Horsens er altid i hendes tanker.

Hun elsker at være hjemme og daffe rundt i blødt tøj, uden makeup og med uglet hår og gå tur med kæresten og hunden Ludvig, fortæller hun til JP Horsens.

Hun elsker det faktisk så meget, at hun netop har solgt sit sommerhus for at være mere hjemme.

Hvor er dit favoritsted i byen?

»Helt klart mit eget hj