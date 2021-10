En 42-årig kvinde ved navn Elma er fredag aften blevet efterlyst af Sydøstjyllands Politi.

På det sociale medie Twitter skriver politiet, at Elmas familie savner hende, og at Elma sandsynligvis befinder sig i Horsens-området.

Politiet oplyser, at den 42-årige er kraftig af bygning og kan kendes ved, at hun har et ar på venstre kind. Hun skulle desuden bære en sort rygsæk.

Hvis du ser Elma, skal du kontakte politiet på 114.