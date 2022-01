Én blev truet med en steakkniv. En anden blev klemt, og en tredje kravlede på et 40 år gammelt ødelagt tag: Tilsyn har sendt 234 påbud til Horsens-firmaer

På en byggeplads et sted i Aarhus var to medarbejdere i gang med at arbejde på et tag i 11 meters højde, da Arbejdstilsynet pludselig dukkede op med et kamera.

I de to medarbejderes firmabil nede på gaden lå en del af det faldsikringsudstyr, som de burde have brugt, mens de befandt sig i de højere luftlagt.