31/10/2021 KL. 09:35

For abonnenter

Familieejet firma fra 1968 får rekordår: »Sagt med forhåbentlig vanlig jysk beskedenhed er det da ikke så ringe«

Omsætningen er vokset til rekordhøjder for det familieejede nedbrydningsfirma P. Olesen A/S, der bl.a. tjener penge på at rive bygninger ned. Men direktøren vil ikke have vækst kun for vækstens skyld.