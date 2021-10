17/10/2021 KL. 11:17

Han løber hurtigere end de fleste, selv om han intet kan se. Men Olaf Damm har brug for at finde en løbeledsager

34-årige Olaf Damm elsker at løbe og har tidligere gjort det på det danske handicaplandshold. Han er blind, og har derfor brug for en løbemakker ved sin side. Sådan en er dog ikke helt let at finde.