27/10/2021 KL. 07:05

For abonnenter

Brødre overtog deres fars firma: I begyndelsen kom kunderne »slæbende ind med poser med bilag« - nu omsætter de for 90 mio kr

Revisionsfirmaet Roesgaard A/S er vokset massivt, og ifølge en af de to brødre, som i dag står i spidsen for firmaet, har coronakrisen været hård for medarbejderne. »De har kørt i overhalingsbanen i 15 måneder.«