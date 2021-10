Vi kender det alle sammen.

Du står ved pantstationen eller flaskeautomaten i det lokale supermarked. I din alt for fyldte pose med tomme dåser og flasker begynder der så småt at samle sig en mindre sø af rester i bunden. For hver dåse eller flaske, du fisker op, bliver dine hænder mere og mere klistrede.

Men det er snart slut nu. Snart bliver det nemlig meget lettere at komme af med store mængder pant på én gang. Pantstationen i Horsens bliver nemlig bygget om til en ny model, hvor man hælder alle sine flaske og dåser direkte i maskinen.

Det skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse.

Horsensianerne skal dog vente lidt, før den nye pantstation er oppe at køre. Det sker først til februar næste år, og fra den 14. november vil den nuværende pantstation være lukket på grund af ombygningen.

Første i Jylland

Til gengæld bliver den nye pantstation den første af sin slags i Jylland, pant-pengene kommer til at ryge direkte ind på kontoen. Det er en model, som der allerede er succes med på Sjælland.

»Pantstationen i Horsens er populær og fortjener at få et løft. Vi er glade for, at det lykkedes at komme i gang i Horsens så hurtigt, så den i det nye år kan tage imod mange flere dåser og flasker fra Horsens og omegn«, siger Marlene Holmgaard Fris, markedsdirektør hos Dansk Retursystem, i pressemeddelelsen.

Danskerne er generelt rigtig gode til at pante, har Dansk Retursystem tidligere fortalt, og i løbet af 2020 var der et stort boom i antallet af flasker og dåser, der blev afleveret til pant. Sidste år blev der afleveret hele 1,7 milliarder flasker og dåser, hvilket er en stigning på 19 pct. sammenlignet med 2019. Det skyldes ifølge Dansk Retursystem, at folk var mere hjemme på grund af corona.

Den nuværende pantstation tager i gennemsnit imod 26.000 flasker og dåser om dagen, men kunne tage mere, hvis kapaciteten ikke var en begrænsning. Og det bliver der altså gjort noget ved nu, for den nye pantstation kan tage imod syv gange så mange flasker og dåser som den gamle, fordi de bliver optalt og komprimeret på stedet. Det betyder altså, at pantstationen vil kunne tage 182.000 flasker og dåser om dagen.