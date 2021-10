De bilister, der fredag skal hjem på weekend, må forvente forlænget rejsetid, hvis de skal forbi Horsens på motorvejen.

Der er nemlig sket et harmonikasammenstød i venstre spor i sydgående retning på motorvejen omkring Horsens, hvilket har skabt en ti kilometer lang kø, der betyder, at man i øjeblikket skal forvente at komme op til 35 minutter senere på weekend.

Ifølge Vejdirektoratet skete uheldet ved afkørsel 56b, og trafikken forventes igen at være normal sidst på eftermiddagen.