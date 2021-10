»Det er kæmpestort«: Danmarks bedste padelspiller skal findes i Horsens

Det er Danmarks bedste padelspillere, der skal dyste på de nye baner i Smash Padelcenter, når Dansk Padel Forbund den 3. og 4. december afholder DM ´21 senior.

»Det er et kæmpestort skulderklap for os og vores center. Vi har jo kun eksisteret siden maj, så det er virkelig fedt, at Dansk Padel Forbund giver os den anerkendelse,« siger Asger Ravn, der er en af de tre ejere af Smash Padelcenter. De to andre er hans onkel Martin Ravn og Lasse Damgaard.

Dansk Pad