Hospital har sløjfet senge til kritisk syge: Der går fem måneder, før intensiv er tilbage ved normalen

De seneste mange måneder har intensivafdelingen på sygehuset i Horsens været hårdt ramt af mangel på sygeplejersker.

Afdelingen, hvor de mest kritisk syge bliver indlagt, har både kæmpet med ubesatte stillinger, samtidig med at en række af de ansatte har været på barsel, været syge og eller har haft orlov.

Det er sket på et tidspunkt, hvor det danske sundhedsvæsen er kommet under pres i en sådan grad, at flere hospitaler har været tvunget til at udsætte oper