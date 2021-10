06/10/2021 KL. 06:15

For abonnenter

Tiden er knap: Pia Andersen løber stærkt inden Krimimessen skydes i gang

Den 9. og 10. oktober er det igen tid til at kigge nærmere på livets skyggesider i litteraturen, når Krimimessen i Horsens er tilbage for første gang i to et halvt år. Pia Andersen står igen i år i spidsen for det store arrangement.