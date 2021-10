Har været ramt af kræft to gange: AC Horsens-spiller er igen raskmeldt

I slutningen af juli blev den 31-årige AC Horsens-spiller Jonas Thorsen ramt af kræft for anden gang på under et år, men nu er midtbanespilleren blevet raskmeldt og erklæret kræftfri.

Det fortalte cheftræner Jens Bertel Askou under et arrangement for klubbens fans i sidste uge, hvor JP Horsens deltog, og tirsdag har AC Horsens meldt bredt ud, at kemobehandlingen er afsluttet og altså med yderst positive resultater.

»For et par uger siden var jeg til en samtale med lægen, der har stået for min behandling, og han kunne fortælle mig, at jeg er blevet rask, og at kræften er væk. Det var selvfølgelig en kæmpe lettelse og en stor forløsning, men det var også lidt svært at forholde sig til den besked, så det var ikke øjeblikkelig glæde,« siger Jonas Thorsen i en pressemeddelelse.

»Jeg følte mig heller ikke helt rask, da jeg kom ind til lægen pga. bivirkninger, der ikke var gået væk endnu, og det fyldte egentlig lidt mere på det tidspunkt end selve beskeden om, at jeg var blevet rask,« tilføjer Jonas Thorsen.

I december sidste år offentliggjorde AC Horsens, at klubbens nummer 19 var blevet ramt af testikelkræft.

Siden blev han opereret, men i juli viste en rutinemæssig undersøgelse, at kræften var vendt tilbage.

Nu er midtbanespilleren kommet godt igennem forløbet.

»Der gik en uge eller halvanden, før følelsen af at være rask begyndte at indfinde sig, og det var en kæmpe glæde. Det har været fantastisk at mærke, hvor glad andre har været på mine og familiens vegne, og det var næsten det allerbedste at føle den opbakning. Jeg kan mærke, at jeg har fået en anden måde at tackle hverdagen på, og jeg føler mig glad og overskudsagtig. Jeg er privilegeret og nyder livet,« siger Jonas Thorsen i meddelelsen.

Fansene fik nyheden i sidste uge

Under fanarrangementet på Casa Arena onsdag i sidste uge blev cheftræner Jens Bertel Askou spurgt ind til, hvordan det gik med Jonas Thorsen.

Herefter overbragte cheftræneren nyheden for klubbens mest inkarnerede fans.

»Han er endelig for en uge siden blevet erklæret rask. Han har været igennem et kemoforløb, og alt er godt. Han er testet og scannet og fuldstændig raskmeldt. Det har været en hård omgang, det siger sig selv. Ikke bare fysisk, men også mentalt,« sagde Jens Bertel Askou, der tilføjede, at Jonas Thorsen nu lige så stille er klar til at komme i gang på træningsbanen igen.

»Vi skal bruge resten af efteråret på at få ham ind i flowet og op i gear. Så det er rigtig glædeligt. Der er ingen garanti for, at sådan noget går godt, men det har det gjort for ham to gange, og det er vi sindssygt taknemmelige for,« sagde Jens Bertel Askou på mødet.

Jonas Thorsen (th.) under en kamp mod FC Nordsjælland i Superligaen i august 2020. Arkivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Jonas Thorsen fortæller i meddelelsen, at det har været et hårdt forløb med både op- og nedture. Selvom han nu er raskmeldt, er der på grund af effekterne fra kemobehandlingen fortsat lange udsigter til topformen, lyder det fra klubben.

»Jeg er svækket, så der er et stort stykke arbejde foran mig, som jeg på den ene side glæder mig til, men som også virker uoverskueligt. Jeg skal finde ud af, hvor meget gas jeg kan give den til træning, og hvad det tager at komme over sådan en omgang, for træningsdagen skal være god, men det skal de efterfølgende dage også være,« udtaler Jonas Thorsen.

AC Horsens’ fysioterapeut Mads Damgaard har sammensat et træningsprogram til Jonas Thorsen, der gennem et kommunalt tilbud i Silkeborg Kommune i øjeblikket træner med andre, der har eller har haft kræft.

Når jeg er i gang, føles det godt og jeg har meget energi, men det rammer virkelig hårdt i dagene efter. Lidt træning føles som om, at jeg har spillet 90 minutter Jonas Thorsen, midtbanespiller, AC Horsens

Hans nuværende træningsprogram fortsætter frem til den 12. oktober, men forhåbningen er, at han kan nå op på to træninger om ugen på et tidspunkt derefter.

»Jeg har været vant til at være en af de spillere, der løber bedst, men mit løbeprogram er på to gange 500 meter med indbygget gang, og mine lunger og ben brænder. Jeg øver mig på at acceptere det, men der er virkelig langt fra at løbe 500 meter og til en fuld træning, hvor vi løber seks-otte kilometer med den intensitet, der er i træningen, så der er et stykke vej. Men det kriller også i benene for at lave noget med bold,« lyder det fra Jonas Thorsen.

Han fortæller, at »det er fedt at komme i gang med at træne igen,« men at han tydeligt kan mærke på kroppen, at han har været igennem et langt kemoforløb.

»Når jeg er i gang, føles det godt og jeg har meget energi, men det rammer virkelig hårdt i dagene efter. Lidt træning føles som om, at jeg har spillet 90 minutter, og dagen efter er jeg træt og uoplagt. På andendagen er jeg stadig megatræt fysisk og mentalt,« forklarer Jonas Thorsen i meddelelsen.