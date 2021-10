Døgnrapporten: Samme mand anholdt to gange på én nat

Kort før midnat mellem lørdag og søndag blev en 35-årig mand smidt ud fra Jagtbar i Nørregade.

»En gæst kunne ikke finde ud af at opføre sig ordentligt overfor de andre gæster, og fire dørmænd gjorde deres arbejde og smed ham ud. Her blev han anholdt kortvarigt,« fortæller Stig Simonsen, vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi.

Men her sluttede den 35-åriges aften i byen ikke.

For kort efter klokken 03 blev selvsamme mand anholdt ud for natklubben Sölibat i Rædersgade efter et slagsmål med en 19-årig mand.

Begge fik her en bøde for gadeuorden. Det var ikke muligt for betjentene at få den 35-årige til at falde tilstrækkeligt ned, så han blev anholdt og taget med i detentionen, hvorfra han blev løsladt søndag morgen.