Højre spor er i øjeblikket spærret på motorvejen i nordgående retning.

Det fremgår af Vejdirektoratets trafikkort, hvor Vejdirektoratet oplyser, at sporet er spærret mellem Horsens N og Ejer Bavnehøj. Ifølge Vejdirektoratet holder der en havareret lastbil i nødsporet, der altså er skyld i, at der lige nu kun er et spor farbart.

Vejhjælp er på stedet.