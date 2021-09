Sydøstjyllands Politi undersøger »et mistænkeligt forhold« i Vestbyen i Horsens og har derfor spærret af i et område ved Hede Nielsens Vej tæt på Fængslet.

Det bekræfter vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, der dog ikke vil oplyse, hvilke konkrete forhold, politiet undersøger.

»Vi er tilstede efter en anmeldelse om et mistænkeligt forhold. Vi er ude for at undersøge validiteten af anmeldelsen,« oplyser han til JP Horsens.

»Vi ved ikke rigtigt, hv