03/10/2021 KL. 11:30

Fodboldbørn sendes ud i brændenælderne: »Vi skal have vores sunde fornuft med, når vi skaber biodiversitet«

Knæhøjt græs og brændenælder i vilde hegn ved kommunens fodboldbaner er muligheder for at skabe øget biodiversitet, men det skal ikke trækkes ned over hovederne på borgerne, siger Jakob Bille (LA), formand for Kultur- og Civilsamfundsudvalget i Horsens.