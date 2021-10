17/10/2021 KL. 08:09

23-årige Emma Dahl Rasmussen kæmper for at skaffe flere fans til AC Horsens: »Jeg må også erkende, at da jeg gik på handelsskolen, var det ikke sejt«

AC Horsens kæmper med at få flere folk på lægterne. Fankulturen halter, og det er klubben klar over. En af de personer, som forsøger at få byens skoler til at få øjnene op for AC Horsens, er 23-årige Emma Dahl Rasmussen.