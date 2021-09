Regionen stiller nye krav til praksis-læger

Når Region Midtjylland søger efter praktiserende læger til et lokalområde, der mangler en læge, vil opgaven ikke nødvendigvis gå til højestbydende. Fremover vil regionen lægge mere vægt på, at borgerne kan møde faste læger i tilbuddet, end på prisen.

»Vi ønsker at sikre alle borgere en læge, de føler sig trygge ved. Derfor lægger vi størst vægt på, at lægen selv arbejder i klinikken, eller har tilknyttet faste læger, der driver klinikken for ejeren. Så borgerne møder faste læger fremfor skiftende vikarer,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Kravet »Kontinuitet i lægebemanding« skal vægte med 70 pct. mens pris skal vægte med 30 pct., når ydernumre sættes til salg.

Det har politikerne i Udvalget for Nære Sundhedstilbud foreslået regionsrådet, og de nye krav er netop vedtaget af regionsrådet og kommer til at gælde alle kommende salg af ydernumre.

Politikerne vil evaluere de nye regler for salg af lægekapaciteter om to år.