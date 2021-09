»Vi er så pressede, at vi er nødt til at krydse fingre for, at vi ikke laver fejl.«

Sådan siger Niels Jørgen Nielsen, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Regionshospitalet Horsens.

Som JP Horsens skrev onsdag har hospitalet netop forlænget en periode med aflyste operationer og færre sengepladser på grund af »et ekstraordinært stort antal akutte patienter.«

Sygehuset har indstillet alle planlagte oper