Døgnrapporten: Fuld 14-årig pige kørte galt i sine forældres bil

26. september

14-årig pige kørte galt

»Det er en af dem, vi ikke ser så tit,« siger Lars Grønlund, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi om det færdselsuheld, der skete lørdag aften klokken 23.21 på Åboulevarden.

Vagtchefen forklarer nemlig, at en 14-årig pige havde sat sig bag rattet i sine forældres bil og var kørt af sted i den. Køreturen fik en brat ende, da den 14-årige kørte galt omkring krydset ved J Chr Juliussens Vej. Pigen kørte ind i nogle pullerter og biler, hvorefter politiet altså blev tilkaldt.

»Der er som sådan ikke sket nogen personskade,« siger Lars Grønlund.

Ifølge vagtchefen var den 14-årige pige angiveligt påvirket af alkohol, da hun kørte galt. Lars Grøndlund oplyser desuden, at de sociale myndigheder er underrettet og skal ind over sagen.

38-årig fik en nat i detentionen

En 38-årig mand var så påvirket af alkohol, at politiet ikke kunne forstå, hvad manden sagde, da en patrulje konfronterede ham natten til søndag klokken 02.43.

Den 38-årige havde pådraget sig politiets opmærksomhed, da han foran et pizzeria i Spedalsø stod og sparkede og slog på flere biler, hvor en af bilerne fik skader. Det oplyser Lars Grønlund.

Fordi den 38-årige var så stærkt påvirket, blev han bragt med til detentionen, hvor han har overnattet. Samtidig er den 38-årige desuden blevet sigtet for hærværk.

23. september

På Nørregade kørte en ung mand i bil, selvom han var påvirket af stoffer.

Manden, der er fra Horsens, blev stoppet af politiet og sigtet for at køre bil, mens han var påvirket.

22. september

Rejsegildet på Andelsboligforeningen Beringsgaardens store renovering af hundredvis af lejligheder i Marius Holsts Gade fik onsdag en uheldig udgang, da det viste sig, at langfingrede gæster havde været på besøg under fejringen.

Således er der onsdag mellem klokken 12.00 og 13.46 blevet stjålet værktøj for tusindvis af kroner fra byggepladsen. Det gælder bl.a. en radio, skruemaskine, vinkelsliber, rundsav og syv batterier af mærket Milwaukee, mens der også er stjålet bl.a. en vinkelsliber, to opladere, otte batterier og en slagnøgle af mærket Makita. Den samlede værdi er fortsat uvis.

Casa, der er hovedentreprenør på projektet, oplyser, at det er to fagentreprenører, hyret ind til projektet, der er blevet bestjålet.

»Vi er naturligvis ærgerlige og skuffede over, at vores kolleger er blevet bestjålet, og vi vil se på, om vi skal gøre noget på pladsen for at forhindre fremtidigt tyveri,« siger Stefan Jakobsen, Casas projektchef på byggeriet.

Tidligere på dagen, klokken 05.59, var tre køretøjer impliceret i et færdselsuheld i krydset Silkeborgvej/Skanderborgvej/Schüttesvej. Her havde en billist i en personbil af ukendte årsager påkørt et autoværn og ramt en lastbil. Derefter ændrede billisten retning og kørte over en rabat for så at ramme en anden billist i en personbil, der holdt for rødt på Skanderborgvej.

Billisten, der påkørte et autoværn, lastbilen og personbilen, blev efterfølgende kørt på sygehuset til nærmere undersøgelser. Der er ingen melding om alvorlig tilskadekomst. Politiet kunne torsdag formiddag ikke give detaljer om de implicerede.

Sidst på dagen skete endnu et færdselsuheld. Denne gang med spiritus involveret. En 32-årig vestjysk mand påkørte klokken 22.43 et skilt i midterrabatten på Spedalsø. Det fik en forbipasserende til at kontakte politiet, som med en alkometertest kunne se, at den 32-årige havde fået for meget under vesten. Desuden var han frakendt retten til at køre bil.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at man mistænker en promille på over 2,0, hvilket vil kvalificere til, at mandens bil bliver konfiskeret. Det skal en blodprøve afsløre.

19. september

Søndag startede på en lidt uheldig måde for en person, der er bosat på Jenny Kammersgaards Vej. Vedkommendes handicapscooter er nemlig blevet stjålet.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi mandag.

Politiet fortæller, at handicapscooteren stod i et kælderrum, og at en ukendt gerningsmand er brudt ind i rummet og har stjålet handicapscooteren. Scooteren er rød og af mærket BEK, og modellen er en 737. Tyveriet er sket mellem lørdag eftermiddag klokken 14.30 og søndag formiddag klokken 09.40, hvor personen opdagede, at den røde handicapscooter var blevet stjålet.

Narkopåvirket fra formiddagen

Søndag formiddag klokken 11.03 blev en 33-årig mand rutinemæssigt standset, da han kom kørende ad Amaliegade. Den 33-årige blev bedt om at foretage en narkotest, der viste sig at gøre udslag.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at manden derfor er blevet sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af narko. Desuden havde den 33-årige, der stammer fra Horsens, heller ikke kørekort. Det er han også blevet sigtet for.