23/09/2021 KL. 18:37

To medarbejdere stoppet: Horsens Kommune mistænker stort datamisbrug

Omkring 300 personer har modtaget et brev i e-boks på baggrund af en mistanke om, at to nu tidligere medarbejdere i Horsens Kommune uberettiget har slået flere personer op i CPR-registret.