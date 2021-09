25/09/2021 KL. 09:00

For abonnenter

To mødre til to, iværksættere og ambitiøse: Har skabt kontorfællesskab og erhvervsnetværk for kvinder

Siden maj har horsensianske selvstændige haft mulighed for at leje sig ind i et mere feminint kontorfællesskab. Og byens kvinder har fået mulighed for at blive en del af et netværk kun for kvinder. Det har i høj grad manglet, siger de to kvinder bag.