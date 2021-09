Bliv klogere på Horsens. Klik her for at få fuld adgang til alt indhold på JP Horsens. Bliv opdateret på Horsens alle hverdage med JP Horsens’ nyhedsbrev, eller besøg jphorsens.dk for det mest aktuelle indhold lige nu. Du kan også skrive til os eller tippe os om emner her.

Horsens Kommune er i øjeblikket midt i en ond corona-cirkel. I disse dage har kommunen landets 14. højeste og Jyllands højeste såkaldte incidenstal. Incidenstallet er antallet af smittede, men korrigeret for befolkningsstørrelse.

Samtidig er kommunen, som JP Horsens beskrev i sidste uge, blandt dem i landet med den laveste andel af færdigvaccinerede. Kun i hovedstadsområdet findes der kommuner, der har en lavere andel af færdigvaccinerede.

Per 21. september er 72,6 pct. af horsensianerne blevet færdigvaccineret, mens landsgennemsnittet er 74,04 pct. Samtidig er incidenstallet på 63,2. Her er landsgennemsnittet på 42 og gennemsnittet for Region Midtjylland på 30,2.

Selv om Horsens i disse dage har høje incidenstal sammenlignet med resten af landet, har kommunen på nuværende tidspunkt ikke retning mod en nedlukning.

Ingen af kommunens sogne har opfyldt et eneste af de tre kriterier, der skal opfyldes, før et sogn midlertidigt skal lukkes ned. De tre kriterier er et incidenstal over 1.000, mindst 20 smittede og en positivprocent på mindst tre.

Det er også en af årsagerne til, at Horsens Kommune ikke barsler med nye tiltag for at få flere til at tage imod en vaccination.

»Corona-situationen i øjeblikket er ikke alarmerende, og derfor regner vi ikke med at iværksætte flere tiltag, med mindre situationen ændrer sig eller vi bliver bedt om det fra centralt hold,« sagde Jes Svenninggaard, der er direktør for Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune, til JP Horsens i sidste uge.

